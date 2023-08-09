Славия – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Смотрите в прямом эфире первый поединок 3-го раунда отбора Лиги Европы между чешским и украинским клубами.

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с пражской "Славией".

Игра состоится на "Эден Арене" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч между "Днепром-1" и "Славией" запланирован на 17 августа в словацком городе Кошице.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится за выход в групповой этап с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Проигравший в дуэли "Славия" Прага – "Днепр-1", в плей-офф квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Славия" – "Днепр-1" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

Напомним, "Днепр-1" – серебряный призер прошлого сезона УПЛ. Днепровский клуб дебютировал в квалификации Лиги чемпионов, начав текущую еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, где по сумме двух встреч вылетел от греческого "Панатинаикоса" (1:3, 2:2).

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