Курс валют на 11 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый выросли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 11 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро за сутки вырос сразу на 17 коп. Злотый прибавил в цене еще 5 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,03 грн (+5 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,35 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 39,80 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Ощадбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05 – 42,05 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 41,70 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 – 9,24 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,35 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины 2023-2024 годов.

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