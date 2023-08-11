Курс валют на 11 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый выросли в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 11 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро за сутки вырос сразу на 17 коп. Злотый прибавил в цене еще 5 коп.
Об этом сообщает НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,28 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,03 грн (+5 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,35 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн
- "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
- ПУМБ – 39,80 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05 – 42,05 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 41,70 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,98 – 9,24 грн
"Сбербанк" — 8,50 — 9,35 грн
"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины 2023-2024 годов.