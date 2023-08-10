Курс валют на 10 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 10 августа установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки вырос сразу на 10 копеек и стоит 40,11 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 2 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,98 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37 грн. Покупают за 37,7 грн.

За евро в обменниках предлагают 41 грн. Продают по 41,35 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,70 – 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,77 грн

"Райффайзен Банк" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 37,00-37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн

"Райффайзен Банк" – 40,10 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,94 – 9,17 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 годах.

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