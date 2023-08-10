Медведь ворвался на свадьбу и съел десерты — забавное видео

В США на свадьбу пары из Колорадо пришел медведь.

Об этом пишет UPI.

Кейлин МакРосси-Мартинес и Брендон Мартинес рассказали о "сюрпризе" во время свадьбы.

"К тому времени, когда посредине церемонии на нас обрушился ливень, мы и все наши гости промокли насквозь. Но это было потрясающе", — рассказала невеста в интервью KUSA-TV.

Однако на этом "неожиданные подарки" не закончились. Следующий сюрприз произошел во время приема, когда появился медведь и начал поедать все десерты.

"Не так часто бывает, что ты подходишь к десертному столу и видишь наваливающегося на него медведя, который съедает все", — сказал Мартинес.

По словам МакРосси-Мартинез, в итоге получилась "идеальная колорадская свадьба".

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