Ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти - кумедне відео

Хижаку не заважали їсти смаколики.
У США на весілля пари з Колорадо завітав ведмідь.
Про це пише UPI.
Кейлін МакРоссі-Мартінес і Брендон Мартінес розповіли про "сюрприз" під час весілля.
"На той час, коли в середині церемонії на нас обрушилася злива, ми та всі наші гості промокли наскрізь. Але це було приголомшливо", — розповіла наречена в інтерв'ю KUSA-TV.
Однак на цьому "несподівані подарунки" не закінчилися. Наступний сюрприз стався під час прийому, коли з'явився ведмідь і почав поїдати всі десерти.
"Не так часто буває, що ти підходиш до десертного столу і бачиш ведмедя, який навалюється на нього і з'їдає все", — сказав Мартінес.
За словами МакРоссі-Мартінез, у підсумку вийшло "ідеальне колорадське весілля".
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