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Ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти - кумедне відео

Ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти - кумедне відео

Хижак прийшов на весілля у Колорадо / Фото: Associated Press

Хижаку не заважали їсти смаколики.

У США на весілля пари з Колорадо завітав ведмідь. 

Про це пише UPI.

Кейлін МакРоссі-Мартінес і Брендон Мартінес розповіли про "сюрприз" під час весілля.

"На той час, коли в середині церемонії на нас обрушилася злива, ми та всі наші гості промокли наскрізь. Але це було приголомшливо", — розповіла наречена в інтерв'ю KUSA-TV.

Однак на цьому "несподівані подарунки" не закінчилися. Наступний сюрприз стався під час прийому, коли з'явився ведмідь і почав поїдати всі десерти.

"Не так часто буває, що ти підходиш до десертного столу і бачиш ведмедя, який навалюється на нього і з'їдає все", — сказав Мартінес.

За словами МакРоссі-Мартінез, у підсумку вийшло "ідеальне колорадське весілля".

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