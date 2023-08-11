Як зміниться сьогодні погода: синоптики оновили прогноз

Сьогодні, 11 серпня, у західних, північних областях, а також на крайньому сході України пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вітер очікується західний та північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря на Лівобережжі +24... +29°С, на решті країни +18... +23°С.

На Київщині та в столиці синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, опадів не очікується.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області +21... +26℃, у Києві +23... +25℃.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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