Как изменится погода: синоптики обновили прогноз

Сегодня, 11 августа, в западных, северных областях и на крайнем востоке Украины пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ветер ожидается западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха на Левобережье +24...+29°С, на остальной стране +18...+23°С.

В Киевской области и в столице синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области +21...+26℃, в Киеве +23...+25℃.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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