"Вагнер" в Беларуси: аналитики проанализировали маневры наемников

С территории Беларуси не фиксирован вывод "вагнеровцев" обратно в Россию и перемещение крупных колонн группировки внутри республики.

Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики обратили внимание, что на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество автомобилей в лагере "вагнеровцев" в Цели (район Осиповичи) в Беларуси. Кадры также могут даже указывать, что в период с 1 по 9 августа на базу прибыло больше автомобилей.

Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности группы "Вагнера" в Брестской области. Инструкторы ЧВК продолжают обучать белорусских военнослужащих.

Однако эксперты не могут опровергнуть слухи о том, что часть "вагнеровцев" вернулись в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

Не исключено, что "вагнеровцы" планируют провести второй этап своего предполагаемого вывода из Белоруссии 13 августа, но небольшая группа инструкторов этого ЧВК останется в Белоруссии для обучения белорусских военных.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин еще не прокомментировал эти предположения. Возможно, у него нет полной свободы комментировать будущее "вагнеровцев", говорится в отчете.

По оценке ISW, слухи об уходе ЧВК "Вагнера" из Беларуси предполагают, что Кремль, возможно, нарушает положение соглашения, заключенного через посредство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" могли начать выход из Беларуси назад в РФ, а именно в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области.