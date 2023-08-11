"Вагнер" у Білорусі: аналітики проаналізували маневри найманців

З території Білорусі не фіксувано виведення "вагнерівців" назад до Росії та переміщення великих колон угруповання всередині республіки.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики звернули увагу, що на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, видно значну кількість автомобілів у таборі "вагнерівців" у Цілі (район Осиповичі) у Білорусі. Кадри також можуть навіть вказувати, що в період від 1 до 9 серпня на базу прибуло більше автомобілів.

Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності групи "Вагнера" у Брестській області. Інструктори ПВК продовжують навчати білоруських військовослужбовців.

Однак експерти не можуть спростувати чутки про те, що частина "вагнерівців" повернулися в Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області.

Не виключено, що "вагнерівці" планують провести другий етап свого передбачуваного виведення з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів цієї ПВК залишиться у Білорусі для навчання білоруських військових.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин ще не прокоментував ці припущення. Можливо він не має повної свободи коментувати майбутнє "вагнерівців", йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, чутки про відхід ПВК "Вагнера" з Білорусі припускають, що Кремль, можливо, порушує положення угоди, укладеної за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ, а саме до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей.