Аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ на півдні України

Збройні сили України просуваються в Запорізькій області та намагались закріпитись поблизу Урожайного. Сили оборони вели наступальні операції в районі західного кордону Донеччини та східної частини Запорізької області та просунулися протягом минулої доби, 10 серпня.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, геолокаційні кадри за 10 серпня свідчать про те, що українські війська перетнули річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Аналітики з посилання на український Генштаб пишуть, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку та досягли часткового успіху на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а також у напрямку Урожайного.

Тим часом деякі російські військові блогери стверджували, що 9 серпня Сили оборони України наступали біля Урожайного та намагалися закріпитися біля населеного пункту. Російський батальйон "Восток", який обороняє цей район, стверджував, що українські сили просунулися ближче до Урожайного ще ввечері 9 серпня.

Карта боїв ISW. Ситуація на півдні України.

Крім того, російські джерела стверджували, що вранці 10 серпня українські війська продовжували атакувати окупантів на околицях Урожайного. Своєю чергою, Міноборони Росії заявило, що нібито російські війська відбили атаки ЗСУ. Російські військові блогери стверджували, що 10 серпня українські війська також атакували Приютне, яке розташоване за 16 км на південний захід від Великої Новосілки.

Українські війська 10 серпня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжували наступальні дії в напрямку тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.

9 серпня російський військовий блогер заявив, що українські сили просунулися в оборону Росії поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова).

Також російські джерела стверджували, що 10 серпня українські війська здійснили невдалий наступ у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). 9 серпня російський медіа-агрегатор заявив, що позиційний бій тривав біля П’ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова) та Роботиного. Крім того, один російський військовий блогер 10 серпня заявив, що ЗСУ намагалися провести обмежені наземні атаки поблизу П’ятихаток і Жереб’янок (26 км на південний захід від Оріхова).

Карта боїв ISW. Ситуація на півдні України.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели наступальні операції на заході Запорізької області і 10 серпня не просунулися. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на південь від Новоданилівки. Своєю чергою, російські військові блогери стверджували, що 9 серпня армія РФ здійснила невдалу контратаку на схід від Роботиного. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що під Роботиним воюють підрозділи чеченського батальйону "Восток-Ахмат".

Нагадаємо, генерал-лейтенант армії США у відставці Дуґлас Лют назвав найскладніше завдання для українського контрнаступу. За його словами, ЗСУ варто буде подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не слід очікувати швидких результатів.

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