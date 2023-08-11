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У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона

Іранський безпілотник. / Фото: Associated Press

Травмовано двох правоохоронців.

Зранку 11 серпня російська армія атакувала Берислав Херсонської області з безпілотника. Потерпіли місцеві правоохоронці. 

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Двоє правоохоронців зазнали поранення. Їх шпиталізували до лікарні.

Як повідомлялося, зранку 11 серпня окупанти поцілили у багатоповерхівку в Херсоні. Поранення отримали двоє людей. 

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Дата публікації
Перегляди
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