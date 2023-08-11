СБУ оголосила про підозру екслідеру комуністів Симоненку

Служба безпеки України повідомила про підозру екслідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до РФ у супроводі спецназу.

Про це СБУ інформує у Telegram.

За даними слідства, на період окупації Київщини підозрюваний звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.



"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляють в СБУ.

Зазначається, що від 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

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"Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим", - йдеться у повідомленні.



Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Крім того, зазначають в СБУ, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.



"За даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ", - вказано у повідомленні.



На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

СБУ оголосила підозру екслідеру комуністів Симоненку

СБУ оголосила підозру екслідеру комуністів Симоненку

СБУ оголосила підозру екслідеру комуністів Симоненку

Раніше Служба безпеки оголосила про підозру підсанкційному російському олігархові, президенту московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгену Гінеру.

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