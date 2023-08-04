СБУ оголосила підозру президенту московського "ЦСКА": постачав окупантам набої

Служба безпеки оголосила про підозру підсанкційному російському олігархові, президенту московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгену Гінеру. Його підозрюють у причетності до фінансування збройної агресії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Фігурант входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і безпосередньо сприяв Кремлю у розв’язанні та веденні війни проти України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після 24 лютого 202-го Гінер як власник російського "АТ "КБАЛ ім. Кошкіна" дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для солдатів російської армії. Таким чином підприємство-монополіст постачає значну кількість боєприпасів для різних видів стрілецької зброї, які окупанти отримали віж початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, олігарх через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго", "Херсонобленерго" та ЕК "Севастопольенерго". Росіянин, використовуючи афілійовані комерційні структури, володіє низкою готелів, металургійних заводів і торговельних центрів на території нашої держави.

Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про конфіскацію відповідних російських активів у дохід України.

Відомо, що 2019-го Гінер побудував у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі дві теплоелектростанції, які під’єднали до електромереж Росії. Таким чином він створив штучну енергозалежність українського півострова від країни-агресора.

"На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за статтями "пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Україна націоналізувала майно Дерипаски та братів Ротенбергів на мільярди гривень. Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

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