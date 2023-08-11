СБУ объявила о подозрение экслидеру коммунистов Симоненко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экслидеру коммунистов Петру Симоненко, который во время оккупации Киевщины бежал в РФ в сопровождении спецназа.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

По данным следствия, на период оккупации Киевщины подозреваемый обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.



"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ. По прибытии российских спецназовцев экснардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме", — сообщают в СБУ.

Отмечается, что с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких из-за вражеских блокпостов на территорию Беларуси.

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"Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза. Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером — депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым", — говорится в сообщении.



Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Кроме того, отмечают в СБУ, в октябре 2022 экснардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.



"По данным следствия, 21 — 22 апреля 2023 года экснардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума". Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ", — указано в сообщении.



На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

СБУ объявила подозрение экслидеру коммунистов Симоненко

СБУ объявила подозрение экслидеру коммунистов Симоненко

СБУ объявила подозрение экслидеру коммунистов Симоненко

Ранее Служба безопасности объявила о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту московского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру.

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