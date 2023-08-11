СБУ объявила о подозрение экслидеру коммунистов Симоненко

Экснардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума".
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экслидеру коммунистов Петру Симоненко, который во время оккупации Киевщины бежал в РФ в сопровождении спецназа.
Об этом СБУ сообщает в Telegram.
По данным следствия, на период оккупации Киевщины подозреваемый обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации" в страну-агрессор.
"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ. По прибытии российских спецназовцев экснардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме", — сообщают в СБУ.
Отмечается, что с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких из-за вражеских блокпостов на территорию Беларуси.
"Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза. Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером — депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым", — говорится в сообщении.
Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.
Кроме того, отмечают в СБУ, в октябре 2022 экснардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе.
"По данным следствия, 21 — 22 апреля 2023 года экснардеп принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума". Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ", — указано в сообщении.
На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее Служба безопасности объявила о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту московского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру.
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