Приказывал бомбить Мариуполь: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

Служба безопасности собрала доказательства о преступлениях очередного командующего российскими оккупационными войсками, который отдавал приказы бомбить Мариуполь и убивать мирных украинцев. Ему объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно о генерале

В ведомстве сообщили, что речь идет о генерал-лейтенанте Николае Гостеве. Он является командующим 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил вооруженных сил России. Оккупант является уроженцем Ростова-на-Дону.

"На период с 24 февраля по конец мая 2022-го года он командовал подчиненными ему подразделениями российской авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области. Именно по приказу Гостева россияне осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя", — сообщают в СБУ.

В результате атак противника гибли мирные жители города, в том числе дети, а также уничтожалась инфраструктура. Для осуществления ударов захватчики использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, в том числе фосфорные боеприпасы, которые запрещены.

"Кроме того, российский генерал лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок России во время штурма украинских городов в Донецкой области", — добавляют следователи.

На основании собранных доказательств Гостеву доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Так, оккупанту грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Ранее СБУ объявила подозрение 170 российским сенаторам. Они поддержали незаконное "присоединение" временно оккупированных регионов Украины к РФ.

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