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СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам: названа причина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам: названа причина

СБУ объявила подозрение российским сенатором. Служба безопасности Украины

Собрана база на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.

СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам после поддержки ими незаконного "присоединения" временно оккупированных регионов Украины к РФ.

Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, собрана база на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.

В феврале 2022 года они поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" России с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

"Также чиновники поддержали обращение российского диктатора Владимира Путина об использовании за пределами РФ армии. Кроме того, в октябре прошлого года сенаторы поддержали "договоры о вхождении" в состав РФ временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", — говорится в сообщении .

СБУ объявила российским сенаторам подозрения за:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Российским чиновникам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Отметим, что СБУ на востоке Украины задержала российских агентов. Они "охотились" на HIMARS.

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Дата публикации
Просмотры
119
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