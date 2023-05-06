СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам: названа причина

Собрана база на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.
СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам после поддержки ими незаконного "присоединения" временно оккупированных регионов Украины к РФ.
Об этом сообщает СБУ.
По данным правоохранителей, собрана база на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.
В феврале 2022 года они поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" России с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".
"Также чиновники поддержали обращение российского диктатора Владимира Путина об использовании за пределами РФ армии. Кроме того, в октябре прошлого года сенаторы поддержали "договоры о вхождении" в состав РФ временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", — говорится в сообщении .
СБУ объявила российским сенаторам подозрения за:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Российским чиновникам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Отметим, что СБУ на востоке Украины задержала российских агентов. Они "охотились" на HIMARS.
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