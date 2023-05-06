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Силы ПВО сбили БПЛА над Кривым Рогом – ОВА

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
1 мин
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Силы ПВО сбили БПЛА над Кривым Рогом – ОВА

ПВО сбила беспилотник над Днепроэтровщиной / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

К четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедов добавился пятый.

Утром, 6 мая, противовоздушная оборона сбила российский беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровщины Сергей Лысак в Telegram.

"Еще минус один БПЛА", – написал он.

В Силах обороны отметили, что к четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедов добавился пятый.

Всего за ночь подразделениями воздушного командования "Восход" в зоне ответственности уничтожено 8 БпЛА, из них 3 в Донецкой области.

Отметим, во временно оккупированном Крыму утром, 6 мая, снова раздались взрывы. Оккупационные власти заявили, что якобы "сработала система ПВО"

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Дата публикации
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