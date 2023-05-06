Силы ПВО сбили БПЛА над Кривым Рогом – ОВА

К четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедов добавился пятый.
Утром, 6 мая, противовоздушная оборона сбила российский беспилотник.
Об этом сообщил глава Днепропетровщины Сергей Лысак в Telegram.
"Еще минус один БПЛА", – написал он.
В Силах обороны отметили, что к четырем сбитым ночью над Днепропетровщиной Шахедов добавился пятый.
Всего за ночь подразделениями воздушного командования "Восход" в зоне ответственности уничтожено 8 БпЛА, из них 3 в Донецкой области.
Отметим, во временно оккупированном Крыму утром, 6 мая, снова раздались взрывы. Оккупационные власти заявили, что якобы "сработала система ПВО"
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