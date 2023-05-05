В Украине СБУ задержала российских агентов, которые "охотились" на HIMARS

Служба безопасности Украины задержала на востоке нашего государства агентов РФ, которые охотились на установки HIMARS.

СБУ на востоке Украины задержала российских агентов. Они "охотились" на HIMARS.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, спецназовцы задержали двух агентов российской ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.

Еще пятерых их сообщников задержали во время контрдиверсионных мероприятий еще в декабре прошлого года и начале весны 2023 года.

“В этот раз удалось задержать агентов, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района. Прежде всего, они пытались выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и передать соответствующие координаты агрессору. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили, задокументировали преступные действия и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. По данным следствия, фигурантами являются два жителя Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Коммуниковали они из-за своего родственника, проживающего в Москве и находящегося "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.

“При обысках по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что СБУ в Украине задержала российского "крота", который шпионил за боевой авиацией ВСУ и передавал информацию оккупантам.

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