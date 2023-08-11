Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Херсоні

У п'ятницю, 11 серпня, російські окупаційні війська вдарили по Херсонській області. Зокрема, у Херсоні під удар ворога потрапив будинок місцевих мешканців.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення отримали двоє людей – жінка та 44-річний чоловік", - повідомив представник ОП.

Крім того, окупанти обстріляли місто Берислав БПЛА. Поранення отримав чоловік.

Внаслідок удару по Херсонщині поранено місцевих мешканців. / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Нагадаємо, як повідомляла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти нещадно обстрілюють Херсон.

Читайте також: