Україна під обстрілами: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 11 серпня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 10 обстрілів ( 76 вибухів).

Семенівська громада Новгород-Сіверського району — обстріли у напрямку сіл Блешня, Архипівка , Тимоновичі, Карповичі, із мінометів; у напрямку села Орликівка — із артилерії.

По Новгород-Сіверській громаді рашисти стріляли у напрямку сіл Михальчина Слобода, Гремʼяч, Колос, із мінометів, у напрямку села Камінь — із артилерії.

Також у Семенівській громаді зафіксоване скидання вибухового пристрою із БПЛА.

Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння; зафіксовано всього 43 вибухи.

Обстрілів зазнали 5 населених пунктів Хотінської, Краснопільської, Середино-Будської та Миколаївської громад.

Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння: 5 ракетних (типу НАР), 17 мінометних, 8 артилерійських, 2 гранатометних, 1 скидання ВОГ з БПЛА, 1 кулеметний. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали 23 населені пункти 8 громад.

Дніпропетровщина: Нікополь та Мирівська громада знову постраждали від ворожих ударів протягом вчорашнього дня. Важка артилерія агресора пошкодила 5 приватних будинків, понівечені господарські споруди. Без жертв.

Запорізька область: атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років

Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених 4 дитини - 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки.

За минулу добу військові рф нанесли 92 удари по 23 населених пунктах області. Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Охримівка Чугуївського району та Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Подоли, зруйнований житловий будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Всього за добу по області одна людина загинула, двоє поранених.

Луганщина: за добу противник здійснив 157 обстрілів (568 снарядів).

Окупанти завдали авіаційні удари поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки. Невське та Білогорівка також зазнали артилерійських обстрілів

Внаслідок обстрілу в с. Невське Сватівського району відбулося 7 вибухів (5 артилерія, 2 авіабомби).

Донеччина: 9 поранених за добу, з них одна — дитина.

Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 5 – багатоквартирних), 2 цехи заводу "Донмед", 2 цивільних автомобіля, будівля ЦНАПу, будівля РАГСу, котельня, магазин, будівля ВГРЗ.

Миколаївщина: вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Протягом дня обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Також вчора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Минулося без загиблих та поранених.

Херсонщина: сьогодні зранку у Комишанах ворог ударив по житловому будинку.

Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога. Також сьогодні зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

За минулу добу по області противник здійснив 60 обстрілів, по місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Також ворог обстріляв Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.