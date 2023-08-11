Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини

Під час масштабної повітряної тривоги у п'ятницю, 11 серпня, було зафіксовано пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин було повідомлено про повторні пуски.

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні. Повідомлялося про ракетну небезпеку. На Київщині сирени залунали о 09:31. У Києві - о 09:47.

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