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Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини

Фото: Associated Press

В області оголошено тривогу.

Під час масштабної повітряної тривоги у п'ятницю, 11 серпня, було зафіксовано пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини! Залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні. 

За кілька хвилин було повідомлено про повторні пуски.

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні. Повідомлялося про ракетну небезпеку. На Київщині сирени залунали о 09:31. У Києві - о 09:47.

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Перегляди
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