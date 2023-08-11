На Хмельниччині та на Вінниччині сталися вибухи

Під час повітряної тривоги 11 серпня на Хмельниччині та на Вінниччині було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На Хмельниччині та Вінниччині тривогу було оголошено о 09:50. О 10:02 Повітряні сили закликали мешканців кількох областей не нехтувати сигналами небезпеки.

"Житомирська, Вінницька, Хмельницька - в укриття", - наголосили у Командуванні.

Тим часом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про ракети у повітряному просторі сусідніх областей.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

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