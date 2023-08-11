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На Хмельниччині та на Вінниччині сталися вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Хмельниччині та на Вінниччині сталися вибухи

Під час повітряної тривоги 11 серпня у кількох областях лунали вибухи. / Фото: Associated Press

Людей просять перебувати в укриттях.

Під час повітряної тривоги 11 серпня на Хмельниччині та на Вінниччині було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На Хмельниччині та Вінниччині тривогу було оголошено о 09:50. О 10:02 Повітряні сили закликали мешканців кількох областей не нехтувати сигналами небезпеки.

"Житомирська, Вінницька, Хмельницька - в укриття", - наголосили у Командуванні. 

Тим часом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про ракети у повітряному просторі сусідніх областей.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку. 

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