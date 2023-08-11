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Вибухи на Хмельниччині: в області спрацювала ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вибухи на Хмельниччині: в області спрацювала ППО

На Хмельниччині 11 серпня спрацювала ППО. / Фото: Associated Press

Тривога в області тривала понад пів години.

Під час масштабної  повітряної тривоги 11 серпня у Хмельницькій області сталися вибухи: спрацювало ППО.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йдеться у повідомленні ОВА.

До слова, на Хмельниччині тривогу було оголошено о 09:50. Вона тривала до 10:33.

Як повідомлялося, під час масштабної повітряної тривоги на Хмельниччині та на Вінниччині сталися вибухи

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