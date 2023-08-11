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Взрывы в Хмельницкой области: в области сработала ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5820
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Хмельницкой области: в области сработала ПВО

В Хмельнитчине 11 августа сработало ПВО. / Фото: Associated Press

Тревога в области длилась более получаса.

Во время масштабной воздушной тревоги 11 августа в Хмельницкой области произошли взрывы: сработала ПВО.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении ОВА.

К слову, в Хмельницкой области тревога была объявлена в 09:50. Она продолжалась до 10:33.

Как сообщалось, во время масштабной воздушной тревоги в Хмельцкой и Винницкой областях произошли взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
5820
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