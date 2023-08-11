Украина под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Ночь на 11 августа в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 10 обстрелов (76 взрывов).

Семеновская громада Новгород-Северского района — обстрелы в направлении сел Блешня, Архиповка, Тимоновичи, Карповичи, из минометов; в направлении села Орликовка — из артиллерии.

По Новгород-Северской громаде окукпанты стреляли в направлении сел Михальчина Слобода, Гремяч, Колос, из минометов, в направлении села Камень — из артиллерии.

Также в Семеновской громаде зафиксирован сброс взрывного устройства из БПЛА.

Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья; зафиксировано всего 43 взрыва.

Обстрелы подверглись 5 населенным пунктам Хотинской, Краснопольской, Середино-Будской и Николаевской громад.

Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 34 обстрела пограничья: 5 ракетных (типа НАР), 17 минометных, 8 артиллерийских, 2 гранатометных, 1 сброс ВОГ с БПЛА, 1 пулеметный. Зафиксировано 220 взрывов. Обстрелы подверглись 23 населенных пункта 8 громад.

Днепропетровщина: Никополь и Мировская громады снова пострадали от вражеских ударов во время вчерашнего дня. Тяжелая артиллерия агрессора повредила 5 частных домов, иповреждены хозяйственные постройки. Без жертв.

Запорожская область: атаки врага унесли жизни 66-летней женщины в Запорожье и 70-летней женщины в Преображенке, ранения получили 21 человек в возрасте от 18 до 85 лет

Во время террористического удара в областном центре среди раненых 4 ребенка – 3, 6, 10 и 14 лет. Кроме того, травмированы 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки.

За минувшие сутки военные России нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области. Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка Богодуховского района, Стрелка Харьковского района, Охримовка Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

Вчера враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Подолы, разрушенный жилой дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет получил ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Всего за сутки по области один человек погиб, двое раненых.

Луганщина: за сутки противник совершил 157 обстрелов (568 снарядов).

Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Макеевки, Невского, Белогоровки. Невское и Белогоровка также подверглись артиллерийским обстрелам.

В результате обстрела в с. Невское Сватовского района произошло 7 взрывов (5 артиллерия, 2 авиабомба).

Донецкая область: 9 раненых в сутки, из них один – ребенок.

Повреждены 44 жилых дома (из них 5 – многоквартирных), 2 цеха завода "Донмед", 2 гражданских автомобиля, здание ЦНАПа, здание ЗАГСа, котельная, магазин, здание ВГРЗ.

Николаевщина: вчера враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В течение дня обстрелы фиксировались по Куцурубской громаде. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехнику. На открытой территории возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также вчера в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без погибших и раненых.

Херсонщина: сегодня утром в Комышанах враг ударил по жилому дому.

Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 года. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Также сегодня утром россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.

За минувшие сутки по области противник совершил 60 обстрелов, по городу Херсон враг выпустил 10 снарядов. Также враг обстрелял Белозерку. Травмированы шесть человек. Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.