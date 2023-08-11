Воздушные силы предупредили о пусках "Кинжалов" в направлении Киевщины

Во время масштабной воздушной тревоги в пятницу, 11 августа, были зафиксированы пуски "Кинжалов" в направлении Киевской области.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

"Зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии", — говорится в сообщении.

Через несколько минут было сообщено о повторных пусках.

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине. Сообщалось о ракетной опасности. В Киевской области сирены раздались в 09:31. В Киеве – в 09:47.

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