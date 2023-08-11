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Оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне

Многоэтажка в Херсоне, обстрелянная оккупантами РФ. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Ранены мирные жители.

В пятницу, 11 августа, российские оккупационные войска ударили по Херсонской области. В частности, в Херсоне под удар врага попал дом местных жителей.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"В результате вражеского обстрела многоэтажки в городе Херсон ранения получили два человека – женщина и 44-летний мужчина", — сообщил представитель ОП.

Кроме того, оккупанты обстреляли город Берислав БПЛА. Ранение получил мужчина.

В результате удара по Херсонщине ранены местные жители. / © Андрей Ермак/Facebook
В результате удара по Херсонщине ранены местные жители. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, как сообщала руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты беспощадно обстреливают Херсон.

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Дата публикации
Просмотры
1668
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