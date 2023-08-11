В Хмельницкой и Винницкой областях произошли взрывы

Людей просят находиться в укрытиях.
Во время воздушной тревоги 11 августа в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
В Хмельницкой и Винницкой тревога была объявлена в 09:50. В 10:02 Воздушные силы призвали жителей нескольких областей не пренебрегать сигналами опасности.
"Житомирская, Винницкая, Хмельницкая – в укрытие", — подчеркнули в Командовании.
Тем временем глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о ракетах в воздушном пространстве соседних областей.
Напомним, в Украине утром 11 августа была объявлена масштабная воздушная тревога . Сообщалось о ракетной опасности.