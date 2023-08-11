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В Хмельницкой и Винницкой областях произошли взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Хмельницкой и Винницкой областях произошли взрывы

Во время воздушной тревоги 11 августа в нескольких областях раздались взрывы. / Фото: Associated Press

Людей просят находиться в укрытиях.

Во время воздушной тревоги 11 августа в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

В Хмельницкой и Винницкой тревога была объявлена в 09:50. В 10:02 Воздушные силы призвали жителей нескольких областей не пренебрегать сигналами опасности.

"Житомирская, Винницкая, Хмельницкая – в укрытие", — подчеркнули в Командовании.

Тем временем глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о ракетах в воздушном пространстве соседних областей.

Напомним, в Украине утром 11 августа была объявлена масштабная воздушная тревога . Сообщалось о ракетной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
7288
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