Даша Квіткова судиться з ексчоловіком Микитою Добриніним

Українська блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками в Instagram та відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.

Зокрема, фани поцікавилися у Квіткової, навіщо вона звернулася до адвокатів. На що блогерка відповіла, що наразі через суд вона ділить майно з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним.

"Бо йдуть суди та поділ майна, все очевидно. А мої інтереси захищають та відстоюють", - прокоментувала Квіткова.

Даша Квіткова ділить майно з Микитою Добриніним / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова ділить майно з Микитою Добриніним / Фото: instagram.com/kvittkova

Також вона розповіла, що вони з Добриніним планують продати будинок, у якому мешкали під час перебування у шлюбі. Що стосується квартири, яку подружжя придбало незадовго до розлучення, то Квітова заявила, що не має до неї стосунку:

"Ця квартира ще будується і я на неї не претендую", - коротко відповіла Даша.

Даша Квіткова ділить майно з Микитою Добриніним / Фото: instagram.com/kvittkova

Окрім того блогерка повідомила, що продає свій позашляховик, який їй свого часу подарував ексчоловік Микита Добринін. Знаменитість готова віддати машину в добрі руки за 79 тис 900 доларів.

Даша Квіткова ділить майно з Микитою Добриніним / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що про свій розрив Даша Квіткова та Микита Добринін повідомили у січні цього року. У червні пара офіційно розлучилася. За словами Квіткової, вони з Добриніним зберігають нейтральні стосунки та разом займаються вихованням сина, дворічного Лева.

Даша Квіткова та Микита Добринін з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Так, 13 липня Даша ділилася милими сімейними фото разом з ексчоловіком, зробленими на дні народження їхнього сина. Заради малюка експодружжя намагається зберегти нормальні стосунки та навіть відвідує психолога для цього.

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