Анна Різатдінова розійшлася зі своїм бойфрендом: "Дякую" війні"

Українська гімнастка Анна Різатдінова оголосила про розставання зі своїм коханим.

Тривалий час спортсменка приховувала свого таємничого обранця та подробиці їхніх стосунків під публіки. Однак, зараз зізналася, що вони з бойфрендом більше не разом.

Як поділилася Анна в інтерв'ю Славі Дьоміну, їхні стосунки не витримали тривалої розлуки. Справа в тому, що зараз гімнастка разом з сином від першого шлюбу мешкає в Іспанії, в той час як її коханий залишився в Україні.

"Жодних стосунків немає. "Дякую" війні. Ми спробували жити на відстані, але не виходить. Я така імпульсивна, емоційна, мені треба тактильність. У мене все життя був спорт і все, що знала та вміла - спорт. Я навіть не знала, як спілкуватися з хлопцями. Все, що до чого я прагнула - до родини. У мене з першого разу не вийшло, але у мене є чудовий син. І далі я хотіла родину. Я прагнула до цього затишку, але не виходить. Ми намагалися якось спілкуватися онлайн, але зараз нічого. До того ж, у мене дитина, я розриваюсь між дитиною, коханням, академією", - поділилася Анна.

Анна Різатдінова

Зараз серце спортсменки вільне, але вона не шукає певного чоловіка. Як поділилася Різатдінова, вона хоче, аби почуття йшли від серця. До того ж, їй важливо, аби майбутній її чоловік міг знайти спільну мову з її сином.

"Мені складно ще й тому, що я намагаюся знайти і для себе кохану людину, і батька для Роми. Це інше. Інша відповідальність та інші стосунки", - сказала Різатдінова.

Анна Різатдінова з сином / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, що Анна Різатдінова має 6-річного сина Романа від олігарха Олександра Оніщенка. 2019 року пара оголосила про розлучення. Деякий час у Мережі ходили чутки про роман гімнастки з екс"Холостяком", футболістом Сергієм Мельником.

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