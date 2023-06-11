В Украине стремительно подешевели огурцы: какая цена сейчас

Удешевление огурца на украинском рынке связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность.
В Украине сохраняется тенденция к снижению цен на огурцы. Эксперты такой обвал цен на огурец в начале июня называют традиционным, учитывая увеличение на рынке предложения этих овощей из летних теплиц.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Так, на текущей неделе отпускные цены в данном сегменте в очередной раз снизились.
По состоянию на 8 июня, украинские тепличные комбинаты отгружали огурец по 30-65 грн/кг ($0,82-1,78/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Аналитики отметили, что на снижение цены повлиял сезонный фактор, когда на рынок начали поступать большие объемы огурца, как из стационарных тепличных комбинатов, так и летних теплиц.
"Положительным моментом для украинских "тепличников" стал тот факт, что обвал цен пришелся как раз на последние дни реализации огурца первого севооборота", — говорится в сообщении.
Так, в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета.
Эксперты подчеркнули, что, несмотря на снижение цен на огурцы, украинские комбинаты отгружают их в среднем на 62% дороже, чем в начале июня 2022 года.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.
По прогнозу НБУ, в этом году инфляция будет составлять 14,8%, а в следующем году вообще вернется на однозначный уровень.
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