В Украине стремительно подешевели огурцы: какая цена сейчас

Удешевление огурца на украинском рынке связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность.

В Украине сохраняется тенденция к снижению цен на огурцы. Эксперты такой обвал цен на огурец в начале июня называют традиционным, учитывая увеличение на рынке предложения этих овощей из летних теплиц.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на текущей неделе отпускные цены в данном сегменте в очередной раз снизились.

По состоянию на 8 июня, украинские тепличные комбинаты отгружали огурец по 30-65 грн/кг ($0,82-1,78/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отметили, что на снижение цены повлиял сезонный фактор, когда на рынок начали поступать большие объемы огурца, как из стационарных тепличных комбинатов, так и летних теплиц.

"Положительным моментом для украинских "тепличников" стал тот факт, что обвал цен пришелся как раз на последние дни реализации огурца первого севооборота", — говорится в сообщении.

Так, в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета.

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на снижение цен на огурцы, украинские комбинаты отгружают их в среднем на 62% дороже, чем в начале июня 2022 года.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

По прогнозу НБУ, в этом году инфляция будет составлять 14,8%, а в следующем году вообще вернется на однозначный уровень.

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