В Украине ожидают низкий урожай абрикосов

В Украине абрикосы пострадали из-за заморозков и грибковых болезней. Поэтому урожай этих фруктов будет гораздо меньше, чем в прошлом.

Об этом агентству сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Плодовые деревья, которые рано зацветают, такие, как абрикос, конечно, пострадали. Было большое количество заморозков, грибковые болезни атакуют именно этот вид плодовых. Это говорит о том, что урожай абрикосов будет намного меньше, чем в прошлом", – говорит Адаменко.

По его словам, лучшая ситуация с семечковыми деревьями — яблонями, грушами: "Перспективы есть, но все будет зависеть от многих факторов".

Напомним, за год в Украине цены на продукты выросли на 21,7%. Больше всего подорожали яйца – на 129,3%.

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