Черви в черешне: чем они опасны и как от них избавиться

Черешня – вкусная, сладкая и полезная ягода. Но часто так бывает, что в ней появляются черви. Когда и чем обработать черешню от червей и что делать, если они появились в ягоде?

Почему в черешне появляются черви

Все дело в вишневой мухе – это небольшое насекомое (длина тела 3-5 мм), которое зимует в верхних слоях почвы и с наступлением тепла выбирается на поверхность в поисках пищи. Едят они черешневый и вишневый сок, выделение вишневой тли. После насыщения насекомые приступают к отложению яиц внутрь черешни. Червевые плоды гниют и часто опадают на землю до созревания.

Что будет, если съесть червя из черешни

Многие ест черешню, не заглядывая внутрь. Другие выбрасывают все ягоды, поврежденные вредителями. Почему не стоит есть такие плоды? Если червь находится в черешне давно, ягода уже может начать гнить, поэтому существует шанс отравления. Но червивые черешни можно употреблять в пищу. Из них готовят компоты, варенье и т.д. Но перед этим их нужно очистить от вредителей.

Вишневая муха откладывает в черешни яйца / Фото: Фото из открытых источников

Что делать, чтобы не было червей в черешне

Если вы собрали урожай, а он оказался червивым, не торопитесь выбрасывать ягоды. Избавиться от червей в черешне просто: нужно замочить плоды в подсоленной воде, а затем хорошо промыть под проточной водой. Для этого вам нужно:

черешни;

соль;

вода;

миска;

дуршлаг.

Пошаговая инструкция, как избавиться от червей в черешне:

На 500 г черешни возьмите 1 литр воды и 1 чайную ложку соли. Переберите ягоды, чтобы не было гнилых, помятых, также уберите плодоножки и листья. Промойте черешню под проточной водой. Размешайте воду комнатной температуры и соль, опустите внутрь черешню, чтобы жидкость ее полностью покрывала. Оставьте на полчаса и черви сами вылезают из ягод. Теперь осталось только снова промыть черешню под проточной водой.

Когда и чем обработать черешню от червей

Для борьбы с вишневой мухой весной нужно накрыть землю вокруг стволов черешен черной пленкой. Так вредители не вылетят из почвы.

Химическими веществами рекомендуется обрабатывать деревья в крайнем случае, если народные средства не принесли желаемого эффекта. Опрыскивают черешни в период, когда мухи начинают массово вылетать из земли. Если вы используете народные средства, нужно повторить процедуру после дождей.

Самыми эффективными средствами против вишневой мухи считаются:

хозяйственное мыло – налейте в миску 5 литров воды, добавьте 2 чайные ложки хозяйственного мыла и 2 чайные ложки масла. Мыло лучше сначала натереть на терке. Раствор влейте в опрыскиватель и разделайте дерево. Повторите через 3–5 дней;

– налейте в миску 5 литров воды, добавьте 2 чайные ложки хозяйственного мыла и 2 чайные ложки масла. Мыло лучше сначала натереть на терке. Раствор влейте в опрыскиватель и разделайте дерево. Повторите через 3–5 дней; отвар полыни – наполните ведро водой примерно наполовину, залейте водой и настаивайте минимум день. Добавьте 2 столовых ложки жидкого мыла и опрыскайте черешню;

– наполните ведро водой примерно наполовину, залейте водой и настаивайте минимум день. Добавьте 2 столовых ложки жидкого мыла и опрыскайте черешню; табак – 500 г настоя табачной пыли (купить можно в садовом магазине) разведите в 10 литрах воды, добавьте 3 столовые ложки жидкого мыла. Настаивайте 2 суток, а затем обработайте деревья;

– 500 г настоя табачной пыли (купить можно в садовом магазине) разведите в 10 литрах воды, добавьте 3 столовые ложки жидкого мыла. Настаивайте 2 суток, а затем обработайте деревья; хвоя – возьмите одну ветку сосны или ели, положите в кастрюлю с водой, доведите до кипения, а затем обработайте дерево.

Также применяются специальные ловушки из клея. Вешать их рекомендуют уже в начале июня.

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