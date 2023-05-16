Раз и навсегда вывести крапиву на огороде: лучшие методы и средства

Специалисты считают крапиву одним из самых неприятных сорняков на участке. Даже малейшее прикосновение к ней вызывает ожог, поэтому оставлять ее не стоит. Ведь крапива быстро разрастается и не оставляет полезные вещества для других растений. Как избавиться от нее на огороде?

Крапива: особенности растения

Крапива относится к многолетникам, произрастает до 170 см, имеет большие листья и четырехгранный стебель. Ее цветы имеют вид колоска и появляются из пазух листьев. Все части крапивы покрыты мелкими жгучими волосками. Даже малейшее прикосновение к ним вызывает ощущение жжения и боли, иногда появляются симптомы аллергии.

Крапива — довольно быстрорастущая, живучая культура. Одной из основных особенностей растения являются его корни, которые углубляются на 30-40 см, а затем разветвляются в разные стороны. В процессе роста корневая система крапивы может сплетаться с другими культурами, поэтому избавиться от этого сорняка довольно трудно. Всего лишь за один год крапива может захватить примерно 40-50 кв. метров площади.

Как бороться с крапивой на участке: методы

Как вывести крапиву? / Фото: pixabay.com

Существует много методов борьбы с этим сорняком. Чтобы избавиться от него раз и навсегда, придется использовать несколько разных. Это даст наилучший результат.

Механические методы

К этим методам относятся все способы уничтожения крапивы вручную или с помощью различных инструментов:

прополка — чаще всего используется, хотя это далеко не самый эффективный метод. Куст имеет разветвленную корневую систему, поэтому просто вырвать его из земли не всегда выходит. А если использовать тяпку, то можно срезать только стебель. Пропалывать лучше весной, когда появились молодые побеги. После пропалки обязательно накройте очищенный участок плотным материалом, не пропускающим свет, или замульчивайте почву. В таких условиях корневище не сможет снова прорасти;

— чаще всего используется, хотя это далеко не самый эффективный метод. Куст имеет разветвленную корневую систему, поэтому просто вырвать его из земли не всегда выходит. А если использовать тяпку, то можно срезать только стебель. Пропалывать лучше весной, когда появились молодые побеги. После пропалки обязательно накройте очищенный участок плотным материалом, не пропускающим свет, или замульчивайте почву. В таких условиях корневище не сможет снова прорасти; перекапывание – обычно проводится осенью и должно быть глубоким (30-40 см). Пласты земли обязательно переворачивают и оставляют в таком виде на зиму, чтобы корни замерзли и погибли. Также во время перекапывания гибнут семена, попавшие в почву, личинки вредителей;

– обычно проводится осенью и должно быть глубоким (30-40 см). Пласты земли обязательно переворачивают и оставляют в таком виде на зиму, чтобы корни замерзли и погибли. Также во время перекапывания гибнут семена, попавшие в почву, личинки вредителей; боронование – если площадь заражения очень велика, лучше использовать эту методику. Боронование проводят несколько раз за сезон: дважды перед появлением ростков и один раз после того, как они выглянули из земли. Положительный результат поможет закрепить осеннее боронование. Проводить этот метод можно только при сухой погоде;

– если площадь заражения очень велика, лучше использовать эту методику. Боронование проводят несколько раз за сезон: дважды перед появлением ростков и один раз после того, как они выглянули из земли. Положительный результат поможет закрепить осеннее боронование. Проводить этот метод можно только при сухой погоде; замещение – этот метод не подходит для огорода, но можно использовать вдоль заборов или у зданий. Злаковые, газонные травы, космеи могут быстро заместить крапиву.

Народные рецепты

Они безопасны для почвы и здоровья людей:

кипяток – можно использовать на небольших участках. Желательно после возделывания земли кипятком замульчировать ее (слой не менее 10 см). Тогда молодые побеги не прорастут;

– можно использовать на небольших участках. Желательно после возделывания земли кипятком замульчировать ее (слой не менее 10 см). Тогда молодые побеги не прорастут; 30% раствор калийной соли — опрыскивать кустики нужно только свежеприготовленным раствором. Особенно хорошо этот метод работает в теплице, где пропалку провести достаточно сложно. Для ягодных и овощных культур калийная соль безвредна.

Профилактика: как вывести крапиву

Существуют простые, но действенные меры, которые помогают провести профилактику появления жгучего сорняка на участке:

весной вдоль забора, внутреннего ограждения, стены здания можно выложить черную пленку, старый линолеум, шифер и т.д., которые не дадут молодой крапиве появиться с земли;

вы можете регулярно скашивать участки с крапивой, чтобы она не успела развиться и выбросить семена;

не оставляйте остатки стебля или корней на земле после перекопки, даже в таком виде сорняк может снова прорасти (если еще не созрели семена, лучше перенести их в компостную яму).

Избавиться от крапивы на огороде и участке достаточно сложно, ведь это очень живучее растение, которое может вытеснять другие культуры. Поэтому важно проводить профилактику и не допускать ее разрастания.

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