Украина получит от США и союзников истребители F-16 — NBC

Сроки передачи самолетов Украине пока неизвестны, но это будет уже после весенне-летнего контрнаступления против российских захватчиков.

Соединенные Штаты и союзники планируют предоставить ВСУ истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины.

Об этом информирует издание NBC News, со ссылкой на чиновника Белого дома.

Источники телеканала сообщают, что сроки передачи самолетов Украине пока неизвестны, но это будет уже после весенне-летнего контрнаступления против российских захватчиков.

Высокопоставленное должностное лицо заявило, что "в ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит". При этом собеседник заявил, что самолеты могут передаваться не из США.

"Дискуссии об усовершенствовании украинских военно-воздушных отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7 в пятницу, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что не против передачи Украине истребителей F-16.

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