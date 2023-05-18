Пентагон не против передачи истребителей F-16 - Politico

Официальный Киев настаивает на необходимости истребителей F-16.
В американском Пентагоне заявили, что якобы не против передачи Украине истребителей F-16.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.
Отмечается, что собеседнику издания попросили прокомментировать предоставление самолетов ВСУ. Тогда американский политик указал журналистам статью газеты, опубликованную в январе 2023-го. В ней другой анонимный собеседник Пентагона сказал: "Я не думаю, что мы против". В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.
В администрации президента США Джо Байдена призвали подождать с обсуждением передачи F-16 Украине. Однако некоторые европейские союзники Украины считают иначе: что медлить с поставками самолетов не стоит. Они даже заявили о том, что готовность учить украинских пилотов.
К слову, украинские власти не раз спрашивали у США поставки F-16, но Белый дом не согласовал это. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт.
Напомним, The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что Вашингтон не позволяет приступить к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 даже несмотря на то, что несколько европейских стран готовы передать Украине эти самолеты. Даже пробные полеты на самолетах невозможны без разрешения США.
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