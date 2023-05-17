Дуда сообщил, будет ли Польша передавать истребители F-16 Украине

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава готова систематически предоставлять Украине самолеты МиГ-29. Впрочем, у страны нет достаточного количества истребителей F-16, чтобы передать еще и их.

Об этом польский лидер заявил в Рейкьявике на саммите Совета Европы, пишет "Укринформ".

Он подчеркнул, что Варшава готова поддержать процесс обучения украинских пилотов на современных самолетах F-16. Впрочем, говорит польский президент, их вооруженные силы имеют на вооружении "относительно небольшое количество" этих истребителей.

"Мы готовы поддерживать процесс обучения украинских пилотов, об этом я говорил с вице-премьером, министром национальной обороны. Готовы к этому включиться. Зато количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет говорить о передаче любого их количества Украине", — говорит Дуда.

По его словам, Варшава будет действовать в рамках той помощи, которую может предоставить. В частности, Польша передала "почти все МиГ-29", о которых просил Киев. Дуда подчеркнул, что по уровню военной помощи он находится в первой тройке после Соединенных Штатов и Великобритании.

"Мы готовы систематически передавать самолеты МиГ-29. Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", – заявил Дуда.

Напомним, воздушным силам Украины нужно от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба от российских атак.

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