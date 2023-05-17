Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал" — британская разведка

В разведке подчеркнули, что Украина усовершенствовала потенциал ПВО.

За последнюю неделю воздушные сражения над российско-украинской границей обострились, и повышенная воздушная угроза вызывает в Москве "исключительную обеспокоенность". Также в России шокированы, что их ракеты "Кинжал" можно сбить.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"Только 13 мая 2023 года четыре самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России (два передовых боевых самолета и два вертолета) разбились, вероятно, над Брянской областью России", — подтвердила западная разведка.

Также там напомнили, что 3 мая 2023 Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету "Кинжал", расхваленную Путиным как непобедимую.

"Россия предпочла попытки нейтрализовать усовершенствованный потенциал противовоздушной обороны Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько KILLJOY (ракет "Кинжал" — ред.). Усиление воздушной угрозы над приграничным регионом России будет вызывать исключительную обеспокоенность для ВКС, поскольку он использует этот район для развертывания воздушных сил для поддержки войны", — подчеркнула разведка.

Очевидная уязвимость гиперзвуковых ракет, вероятно, неожиданность и смущение для России, поскольку российский диктатор Владимир Путин рекламировал как непобедимые, считают разведки Британии.

Напомним, 13 мая в Брянской области были сбиты 4 самолета России, которые летели бомбить Черниговщину. В результате авиакатастроф погибли 8 летчиков. Это – пилоты вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35.

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