Оккупанты атаковали больницу в Бериславе: куда попал враг (фото)

В медучреждении Берислава в результате российской атаки выбиты около 60 окон и повреждены стены.
Российские оккупанты нанесли удар по больнице в Бериславе на Херсонщине, нанеся существенные разрушения.
Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 17 мая.
Он уточнил, что во время атаки по Бериславу захватчики попали в реанимационное и центральное отделение больницы.
"Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", — говорится в сообщении.
Прокудин отметил, что пациенты и работники больницы не пострадали.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 17 мая нанесли ракетный удар по Николаеву. Были частично разрушены торговый центр и автосалон, повреждены частные дома и магазины. Зафиксировано и попадание по объекту промышленной инфраструктуры.
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