Оккупанты атаковали больницу в Бериславе: куда попал враг (фото)

В медучреждении Берислава в результате российской атаки выбиты около 60 окон и повреждены стены.

Российские оккупанты нанесли удар по больнице в Бериславе на Херсонщине, нанеся существенные разрушения.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 17 мая.

Он уточнил, что во время атаки по Бериславу захватчики попали в реанимационное и центральное отделение больницы.

"Российская армия ударила по больнице в Бериславе. Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", — говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что пациенты и работники больницы не пострадали.

Россияне попали в реанимационное и центральные отделения больницы в Бериславе/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

Оккупанты атакой на больницу в Бериславе нанесли существенные разрушения/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

В результате вражеской атаки по Бериславу существенные повреждения больничных отделений/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

В больнице Берислава выбито около 60 окон в результате обстрела/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

В больнице Берислава повреждены стены после российской атаки/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

Место обстрела в Бериславе/Фото из Telegram-канала Александра Прокудина

Напомним, российские оккупанты в ночь на 17 мая нанесли ракетный удар по Николаеву. Были частично разрушены торговый центр и автосалон, повреждены частные дома и магазины. Зафиксировано и попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

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