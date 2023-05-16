У Путина придумали новую цель "военной спецоперации" в Украине

У российского президента-диктатора Владимира Путина придумали новую цель своей "спецоперации" и заявили, что РФ будет продолжать войну против Украины.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

По его словам, теперь Москва якобы попытается не допустить так называемых "обстрелов" территории РФ.

Представитель российских "СМИ" попросили Пескова прокомментировать "очередной обстрел Белгородской области". Спикер главы Кремля с ответом не заставил себя ждать.

"Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Идет "специальная военная операция", и будет продолжаться, чтобы этого не было", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в последние дни в Белгороде и области участились случаи "хлопка". Так, 12 мая губернатор заявил о якобы обстреле 12 мая села Пороз и разрушении в результате этого. Он обвинил в "обстреле" ВСУ. А 10 мая над городом якобы сдетонировали два беспилотника, после чего их обломки упали на землю.

Читайте также: