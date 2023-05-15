У Дуды высказались о переговорах Украины с Кремлем

Представитель польского президента Марцин Пшидач заявил, что страна-агрессор Россия пока не готова к переговорам с Украиной. Между тем, ВСУ собираются выбить оккупантов с захваченных территорий.

Об этом представитель Анджея Дуды сообщил в эфире RMF24.

По его словам, на данном этапе войны переговоры преждевременны. Ведь Москва продолжает свою злость. Более того — Москва не готова ни к какому мирному подходу.

"Украинские силы готовятся к контрнаступлению, которое должно позволить вернуть хотя бы часть оккупированных территорий. Китайцы пытаются вмешаться в возможные переговоры о будущем Украины", — сказал Пшидач.

Тем временем польский политик подчеркнул, что Варшава заинтересована в крепком мире в Украине. И для этого Российскую Федерацию следует вытеснить с оккупированных территорий.

Пшидач отмечает: если диктатор-президент РФ Владимир Путин добьется хотя бы частичного успеха, то он снова попытается атаковать Украину или другие страны.

"Потенциал российской армии должен быть истощен настолько, чтобы такой возможности не было. И тогда действительно можно вступать в мирные переговоры, но на данном этапе для этого нет условий", — добавил Марцин Пшидач.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, до 24 февраля офис президента сделал много запросов в Кремль, но оттуда не было ответов.

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