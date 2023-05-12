До зимы хотим завершить войну — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

Об этом он сказал в интервью изданию Report.

"До зимы мы хотим полностью завершить войну", — сказал он, комментируя слова журналиста о том, что боевые действия ВСУ более активны весной и летом.

По его словам, военные действия будут продолжаться до тех пор, пока украинские Вооруженные силы не освободят все оккупированные РФ территории. Впрочем, отмечает Данилов, для этого нужно время и даже, возможно, несколько контрнаступлений.

"У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время. Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем бороться сколько будет нужно", — подчеркнул. он.

Напомним, испанское издание El Mundo опубликовало "карту" с анализом предполагаемого контрнаступления Украины, якобы имеющего три направления . Алексей Данилов отреагировал на появление карты в СМИ. По его словам, несмотря на это окончательные решения по украинскому контрнаступлению утверждаются в кабинете президента Владимира Зеленского.