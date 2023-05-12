В Пентагоне сделали важное заявление о войне

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и НАТО не "дадут себя затянуть" в войну, развязанную российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, они будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Об этом глава Пентагона заявил во время слушаний в Сенате, сообщает "Голос Америки".

"Мы не дадим себя втянуть в войну, которую избрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания", – высказался американский министр.

По его словам, Белый дом в прошлом году выделил более 32 млрд долларов. на безопасность Украины в ее борьбе со страной-агрессоркой Россией. Остин подчеркнул, что, кроме того, Вашингтон сплотил страны-единомышленники по всему миру, чтобы поддержать отважных защитников Украины. Именно поэтому эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно".

"Это помогло удовлетворить самые неотложные потребности Украины — включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности — и это привело к ощутимым успехам на поле боя. За год от начала несправедливой захватнической войны со стороны России выиграли битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном – и они вдохновили мир своим мужеством и стойкостью", — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин на параде в Москве 9 мая заявил о якобы развязанной против Российской Федерации войне. Мол, "целью противника" России есть ее развал. Диктатор обвинил Запад, что тот якобы "утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю".

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