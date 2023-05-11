В Кремле не ожидали, что НАТО "вмешается" в войну — Песков

Спикер президента РФ заявил, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником конфликта на стороне Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Кремля было неожиданным "вмешательство" стран НАТО в военный конфликт в Украине.

Об этом он говорил в интервью изданию ATV в Республике Сербской – государственном образовании на территории Боснии и Герцеговины.

“Тогда [перед полномасштабным вторжением РФ в Украину 24 февраля 2022] трудно было представить, что страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские государства сначала косвенно, а затем непосредственно вмешаются в этот конфликт. Сейчас, фактически, НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете об огромных поставках вооружений, амуниций, боеприпасов, финансовых средств”, — цинично заявил Песков.

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По его словам, группировка ВСУ в Бахмуте постоянно получает подкрепление иностранной техникой и боеприпасами и именно поэтому оккупантам вот уже восемь месяцев не удается захватить небольшой город в Донецкой области.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что цели "специальной операции", как российские власти называют войну, частично достигнуты, но нужно еще "решить некоторые задачи".

"Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов. Поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительное расстояние, и поэтому операция будет продолжаться”, — сказал Песков.

Напомним, в этом же интервью спикер российского президента Дмитрий Песков нашел циничное оправдание, почему оккупанты так медленно продвигаются на фронте. Он заявил, что россияне не уничтожают инфраструктуру и не убивают мирных людей.

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