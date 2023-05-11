Украина получила от Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow — CNN

Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Следует отметить, что Storm Shadow имеет достаточную дальность, чтобы нанести удар вглубь оккупированных Россией территорий Украины. Эти ракеты летят более чем на 250 км, что лишь чуть меньше, чем легендарные американские ATACMS. В свою очередь, Украина заверила Британию, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не России.

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По словам американских военных чиновников, эти ракеты являются "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия". Это предоставит Киеву возможности, о которых он просил с самого начала полномасштабной войны.

Ранее в этом году британский премьер-министр Риши Сунак дал понять, что Великобритания рассматривает возможность предоставления оружия дальнего радиуса действия.

"Мы должны помочь Украине защитить свои города от российских бомб и иранских беспилотников. И именно поэтому Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности", – заявил Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Впоследствии уже в начале этого месяца британское правительство опубликовало объявление о закупке для Украины через Международный фонд. В сообщении говорилось, что Британия приглашает до 4 мая выразить заинтересованность в приобретении "ударных ракет большой дальности", а через месяц с потенциальными поставщиками свяжутся. В объявлении отмечалось, что речь идет о "ракетах или снарядах с дальностью полета 100-300 км; наземный, морской или воздушный запуск; нагрузка 20-490 кг".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления ВСУ против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной военной помощи.

Зеленский сообщил, что боевые бригады уже готовы к наступлению, но армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".