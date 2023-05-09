Данилов рассказал о контрнаступлении ВСУ: "Существует несколько вариантов"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина освободит свои территории, однако не стоит жить в постоянном ожидании контрнаступления.

Об этом он сказал 9 мая в эфире телемарафона.

"Я не использую словосочетание контрнаступление. Идут военные действия, наши военные знают, что, где, в какое время им делать. В кабинете Верховного главнокомандующего, президента нашей страны, будут приниматься решения относительно сроков и направлений", — сказал он.

Алексей Данилов подчеркнул, что политическая и военная верхушки еще не утвердили окончательный план наступления, поскольку рассматривают разные варианты.

"На сегодняшний день людей, которые точно знают наши планы, не существует, потому что окончательный план еще не утвержден. У нас есть несколько вариантов, они находятся в работе и в зависимости от обстоятельств, которые будут на тот или иной промежуток времени, будут приниматься те или другие решения. Не надо ждать или не ждать. Мы нация непобедима, мы обязательно это сделаем, благодаря нашим партнерам в том числе", — сказал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, у Украины есть ресурсы, необходимые для возвращения территории во время контрнаступления.

Также МИД Британии призывает не сравнивать украинское контрнаступление с голливудским фильмом.

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