РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: есть пострадавшие

Вечером, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненные", — отметил глава ОВА.

По предварительной информации, пострадали 3 человека – 2 женщины и 1 мужчина.

Один пострадавший получил помощь на месте, 2 – госпитализированы. На месте "прилета" работают все экстренные службы.

Напомним, что вчера вечером, 8 мая, оккупанты обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

Ранее сообщалось, что 25 апреля россияне нанесли удар по центру Купянска. "Прилет" произошел в здание Краеведческого музея. В результате удара погибли два человека.

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