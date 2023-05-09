Потап рассказал, как 42-летие праздновал и что ему подарили

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, 8 мая отпраздновал день рождения.

Знаменитости исполнилось 42 года. Как рассказал артист, он не стал устраивать громких празднований, потому что сейчас они не ко времени. Также Потап поделился, кто его поздравил. По словам рэпера, его поздравило очень много людей, телефон просто разрывался от сообщений и он все еще на них все отвечает.

Партнеры по NFT-бизнесу поздравили артиста тем, что закончили еще один новый проект:

"Как вы знаете, у меня есть NFT платформа HelpUa, это автоматизированная система, которая каждый день помогает пострадавшим от войны украинцам, которым не хватает медикаментов, еды или бытовых товаров. И мы с партнерами как раз перед моим днем рождения закончили разработку нового проекта. Не буду раскрывать все тайны, скоро сами все узнаете. Также завтра запускается еще один проект — помощь по восстановлению жилья жительнице Гостомеля. Я очень счастлив, что имею возможность жить и помогать своим людям и своей стране, для меня это лучший подарок", — сказал Потап.

Первой артиста поздравила жена, певица Настя Каменских, с которой у него все прекрасно, несмотря на сплетни завистников.

"Меня поздравила Настичка с самого начала. Несмотря на то, что она очень рано ложится спать и сейчас находится в концертном туре "Я – Україна", она дождалась, пока мне стукнет 42 года, и в 00:00 поздравила меня первой. Я очень горжусь своей женой и мне очень приятно, что песня "Я – Україна", которую мы писали вместе с Настей, нашла отклик в сердцах слушателей. Настя показывала мне видео, где весь зал пел ее стоя, и я был очень растроган!" – признался Потап.

Потап с супругой Настей Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Также продюсера поздравил 14-летний сын Андрей.

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

Певец также поделился, что получил много интересных и креативных подарков. Например, коллекционный выпуск журнала Playboy за май 81 года — то есть месяц рождения артиста. Потап признался, что в 42 чувствует себя так, будто он снова молод.

"Я хорошо чувствую себя. Пытаюсь быть в позитивном настроении, несмотря на то, что происходит. Помогаю людям. Помогаю своей стране. И это меня очень поддерживает. Я не устраивал громких празднований — не время сейчас очень громко гулять. Не время для салютов. Время для добрых дел. Громко будем праздновать свою победу. А такие дни сейчас — это для самого себя. Побыть в узком кругу дома. Так, чтобы никто ничего не видел и не слышал, никого это не раздражало", — поделился рэпер.

Напомним, недавно жена Потапа, певица Настя Каменских показала, как муж поздравил ее с 36-летием.

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