В Украине ограничили использование музыки в маршрутках и такси

Водителям запретили включать в автобусы музыку или фильмы. Это касается также такси.

Кабинет министров ограничил использование музыки в общественном транспорте.

Об этом передает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Теперь водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств.

Также водителям запретили включать в автобусы музыку или фильмы. Это разрешено, если в салоне есть наушники или на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

Нововведения будут касаться также такси. Музыку водители могут включать только тогда, когда пассажир не возражает.

"Постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада поддержала летом прошлого года", — уточнили в ведомстве.

Напомним, что во Львове разразился громкий скандал из-за молодых людей, которые на всю улицу слушали путиниста Лепса. После огласки в Сети любителям российской музыки вручили повестки.

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