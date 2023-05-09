Зеленский рассказал о хороших новостях от партнеров Украины

Глава государства в своем традиционном вечернем обращении сообщил о хороших новостях от международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня международные партнеры порадовали новым оборонным пакетом, который поможет защитить страну от российских захватчиков.

Об этом президент заявил в соевом вечернем обращении.

"Общий объем – 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям, и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая добавляет нам крепости", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что руководство страны работает с другими международными планерами для получения дополнительных оборонных пакетов, чтобы значительно усилить возможности украинских воинов.

"Отдельная благодарность — парламенту Франции за сегодняшнее решение о признании террористической российской псевдочастной группы "Вагнер". Это то, что должно быть принято всем миром: каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист — осужден", — заявил Зеленский.

Также президент поблагодарил воздушные силы, которые защищают страну от российских террористических атак. "Благодарю наши Воздушные силы и все наши воины других родов войск, которые осуществляют противовоздушную оборону ", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страны Запада должны немедленно предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы она могла победить российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новый пакет военной поддержки, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

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